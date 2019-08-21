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 Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

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10:25   21 Августа 2019
Россия

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ на онлайн-конференции

ФАН расскажет о Классификаторе СМИ на онлайн-конференции

Федеральное агентство новостей 21 августа проведет онлайн-конференцию, во время которой глава проекта Евгений Зубарев ответит на вопросы, связанные с Классификатором СМИ.

Создание Классификатора СМИ вызвало спорную реакцию. Согласно ему, будет создано пять категорий: иностранные, антироссийские, государственные, общественно-политические и патриотические СМИ. ФАН разъяснит свою точку зрения на данный вопрос и объяснит, почему в условиях информационной войны так важно гражданам РФ дать возможность оценивать объективность СМИ.

«Редакция ФАН считает, что Классификатор СМИ станет важным и нужным инструментом, который поможет России не только отразить информационные атаки Запада, но и перейти в наступление, достойно и аргументированно отвечая на западную пропаганду», — отметил Зубарев.

Любой желающий может прислать свой вопрос боту в Telegram - fan_tv_bot. Трансляция конференции состоится в 15.00 на канале ФАН-ТВ на YouTube.

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Автор: Виктория Разумовская
#информационная война #сми #фан #классификатор

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