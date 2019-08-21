Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением главой МИД страны Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в материалах суда в среду, 21 августа.

В поступившем иске отмечается, что 15 июля гражданин подал в НАБУ заявление об уголовных преступлениях, совершенных министром и экс-лидером о статье 364 («злоупотребление властью или служебным положением») УК, но дело не возбудили. При этом обстоятельства правонарушения не уточняются.

Суд удовлетворил жалобу 15 августа. Он обязал НАБУ завести дело.