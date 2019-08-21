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Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

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9:58   21 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело по факту возможных злоупотреблений служебным положением главой МИД страны Павлом Климкиным и бывшим президентом Петром Порошенко. Об этом говорится в материалах суда в среду, 21 августа. 

В поступившем иске отмечается, что 15 июля гражданин подал в НАБУ заявление об уголовных преступлениях, совершенных министром и экс-лидером о статье 364 («злоупотребление властью или служебным положением») УК, но дело не возбудили. При этом обстоятельства правонарушения не уточняются.

Суд удовлетворил жалобу 15 августа. Он обязал НАБУ завести дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #порошенко #климкин

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