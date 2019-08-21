Малькевич рассказал об условиях тюрьмы в Ливии, где содержались российские моряки

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что сейчас решается вопрос с юридической поддержкой требований российских моряков, которые три года находились в ливийской тюрьме и недавно были освобождены.

Россияне хотят, чтобы «Ливия была наказана за их задержание». Среди их требований также взыскание морального и материального ущерба с греческой компании, под флагом которой ходило их судно. Малькевич подчеркнул, что компания не предприняла никаких действий после задержания моряков.

«Что характерно: за все три года пребывания в тюрьме ни судовладелец, ни какие-либо правительственные или неправительственные организации не оказали материальную поддержку семьям моряков», — отметил общественник.

Малькевич добавил, что тюрьма, в которой содержались моряки — очень строгого режима. Кормят и выдают воду два раза в день, несмотря на жару. Продукты ненадлежащего качества. В камере, рассчитанной на восьмерых, может находиться до 70 заключенных. В таких условиях приходится спать стоя или по очереди.