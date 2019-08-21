США и Румыния выступили против «Северного потока — 2»

Соединенные Штаты и Румыния выступают против проекта «Северный поток — 2» и других подобных газопроводов, которые якобы делают союзников этих стран зависимыми от российских энергоресурсов. Об этом говорится в заявлении администрации президента США, распространенном после переговоров глав этих стран.

Встреча Дональда Трампа и Клауса Йоханниса состоялась в Белом доме во вторник, 20 августа. В документе отмечается, что энергетическая безопасность — национальный приоритет, а «Северный поток — 2» — проект, который «делает наших союзников и партнеров зависимыми от энергоресурсов из России».

Кроме того, Вашингтон и Бухарест планируют улучшить инвестиционный климат республики в области энергетики, «чтобы это было выгодно обеим странам». США в документе также призвали к тесному сотрудничество отраслей «для достижения целей ядерной энергетики Румынии».

Напомним, «Северный поток — 2» пройдет по территории пяти стран — России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии. В конце этого года планируется закончить две ветки трубопровода, сейчас проложено уже более 300 километров. «Северный поток — 2» интересует европейские страны как потребителей газа, а Россию как поставщика, но США, Украина и страны Прибалтики выступают против строительства газопровода.