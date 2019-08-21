Трамп призвал Apple закрыть производство в Китае

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он не намерен помогать корпорации Apple, если она не перенесет производство из Китая. Хозяин Белого дома отметил, что без его помощи у таких компаний, как Apple были бы большие проблемы.

Такое заявление президент сделал в ходе пресс-конференции перед встречей с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом во вторник, 20 августа. Трамп в очередной раз отметил, что Соединенные Штаты побеждают в экономической войне с Китаем, за что «умные люди» благодарят его.

«Китай лишился 2 миллионов рабочих мест за последний месяц… А ведь есть такие компании, как Apple, которым я могу помочь, только когда они сделают то, что должны, например, перенесут свое производство из Китая», —подчеркнул он.

Напомним, ранее американский лидер отложил введение дополнительных 10-процентных пошлин на ряд китайских товаров, в том числе электроники. Пошлины на такие товары повысят лишь 15 декабря, а не 1 сентября, как планировалось ранее.