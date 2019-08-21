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9:29   21 Августа 2019
Россия

Власти Крыма пригласили экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 на отдых

Власти Крыма пригласили экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 на отдых

Власти Крыма пригласили экипаж самолета А321, который 15 августа совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, на отдых в одну из здравниц полуострова. Об этом рассказал глава городской администрации Ялты Алексей Челпанов.

Об этом пишет РИА Новости.

Челпанов подчеркнул, что климат региона отлично подходит для восстановления сил и реабилитации людей, которые много времени проводят в небе.

Напомним, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» столкнулся со стаей птиц. Это привело к сбоям в работе двигателей. Экипаж лайнера принял решение срочно садиться. Жесткая посадка была совершена в поле в Раменском районе Подмосковья. Все 231 человек, находящиеся на борту, живы. Президент РФ Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #подмосковье #общество #а321

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