Волонтеры и спасатели вторые сутки ищут ребенка, пропавшего в Нижегородской области

Более 500 человек в Нижегородской области уже вторые сутки ищут пропавшую пятилетнюю девочку. Зарина Авгонова приехала с родными в деревню Степановка. Ребенок ушел в лес за грибами и пропал.

Старший помощник главы СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова сообщила ФАН-ТВ, что к поискам подключились опытные следователи-криминалисты. В ночное время они применяют световую башню, а днем используют квадрокоптеры.

Кроме того, в поисковой операции участвуют отряды, входящие в состав национального центра помощи пропавшим детям. На месте проведения поисков волонтерами был разбит оперативный штаб.

Волонтеры уверены, что девочка жива. Тому удалось найти доказательства: следы ребенка на земле, фантики от конфет.