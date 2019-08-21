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8:58   21 Августа 2019
Россия

Волонтеры и спасатели вторые сутки ищут ребенка, пропавшего в Нижегородской области

Волонтеры и спасатели вторые сутки ищут ребенка, пропавшего в Нижегородской области

Более 500 человек в Нижегородской области уже вторые сутки ищут пропавшую пятилетнюю девочку. Зарина Авгонова приехала с родными в деревню Степановка. Ребенок ушел в лес за грибами и пропал.

Старший помощник главы СУ СКР по Нижегородской области Юлия Склярова сообщила ФАН-ТВ, что к поискам подключились опытные следователи-криминалисты. В ночное время они применяют световую башню, а днем используют квадрокоптеры. 

Кроме того, в поисковой операции участвуют отряды, входящие в состав национального центра помощи пропавшим детям. На месте проведения поисков волонтерами был разбит оперативный штаб.

Волонтеры уверены, что девочка жива. Тому удалось найти доказательства: следы ребенка на земле, фантики от конфет.

«Будем искать. Сколько будут продолжаться поиски, не знаю. Мы будем здесь до победного конца», — подчеркнул руководитель рязанского поисково-спасательного отряда «Мещера» Алексей Шуйчиков.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #нижегородская область #мчс рф #волонтеры

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