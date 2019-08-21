Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

 Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек
Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

 Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию
Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

 Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»
Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

 Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек
Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

 Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию
Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

 Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»
8:43   21 Августа 2019
Россия

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Житель Красного села Владимир Миронов обратился к властям с просьбой помочь с проблемами в его доме. Дело в том, что в подвале жилого дома появилась плесень, которая буквально просачивается через перекрытия в квартиры людей.

«Плесень полезла в квартиры, появилась на вещах, на мебели. От управляющей компании действий не было, пришлось делать ремонт», — рассказал мужчина ФАН-ТВ.

Кроме того, Владимир пожаловался на разбитую лестницу и общее состояние подъезда.

После того, как мужчина обратился к властям, врио губернатора Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко разобраться с ситуацией. По его оценке, действий управляющей компании оказалось недостаточно.

Бондаренко спустился в подвал дома, проверил чердак, обратил внимание на состояние ступенек и отдал распоряжение коммунальщикам и главе района разобраться с проблемами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#общество #беглов #коммунальщики #красное село

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...