Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Житель Красного села Владимир Миронов обратился к властям с просьбой помочь с проблемами в его доме. Дело в том, что в подвале жилого дома появилась плесень, которая буквально просачивается через перекрытия в квартиры людей.

«Плесень полезла в квартиры, появилась на вещах, на мебели. От управляющей компании действий не было, пришлось делать ремонт», — рассказал мужчина ФАН-ТВ.

Кроме того, Владимир пожаловался на разбитую лестницу и общее состояние подъезда.

После того, как мужчина обратился к властям, врио губернатора Александр Беглов поручил вице-губернатору Николаю Бондаренко разобраться с ситуацией. По его оценке, действий управляющей компании оказалось недостаточно.

Бондаренко спустился в подвал дома, проверил чердак, обратил внимание на состояние ступенек и отдал распоряжение коммунальщикам и главе района разобраться с проблемами.