Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Администрация компании Facebook сообщила о нововведении, которое позволит пользователям видеть и отслеживать данные, которыми другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.

«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — сообщили в компании.

В частности, функция затрагивает работу таргетированной рекламы.

Для пользователей данная возможность будет появляться постепенно. Сначала ее опробуют жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Обновление направлено на то, чтобы пользователи больше знали о принципах работы соцсети и имели различные инструменты контроля.