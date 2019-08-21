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8:19   21 Августа 2019
Весь мир

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Администрация компании Facebook сообщила о нововведении, которое позволит пользователям видеть и отслеживать данные, которыми другие приложения и сайты делятся с социальной сетью.

«Off-Facebook Activity позволяет вам увидеть сводку приложений и сайтов, которые присылают нам информацию о вашей деятельности, и очистить эту информацию с вашего аккаунта, если вы хотите», — сообщили в компании. 

В частности, функция затрагивает работу таргетированной рекламы.

Для пользователей данная возможность будет появляться постепенно. Сначала ее опробуют жители Ирландии, Южной Кореи и Испании. Обновление направлено на то, чтобы пользователи больше знали о принципах работы соцсети и имели различные инструменты контроля.

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #общество #facebook

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