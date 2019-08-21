Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Минувшей ночью на территории Национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел пожар, сообщает управление пожарной безопасности Ташкента.

По данным ведомства, в 01:54 среды (23:54 мск) на оперативный пульт поступило сообщение о возгорании на территории НТРК. Огнем была охвачена столовая и вспомогательные помещения общей площадью четыреста квадратных метров.

Отмечается, что боевые пожарные расчеты прибыли на место пожара в через шесть минут. Огонь был локализован в 03:36 (1:36). Ликвидацией огня занимались 12 единиц техники.

Погибших и пострадавших в результате пожара не поступало. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Сумма ущерба выясняется.

В понедельник при пожаре в одном из сел Хорехмской области Узбекистана погибла семилетняя девочка. Возгорание тушили три пожарных расчета.