Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

 Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек
Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

 Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию
Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

 Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»
Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

Беглов поручил привести в порядок дом в Красном селе, где на стенах появилась плесень

 Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек
Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

Сильный пожар в телецентре случился в столице Узбекистана

 Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию
Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

Пользователи Facebook смогут контролировать данные о них с других сайтов

 Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»
7:40   21 Августа 2019
Россия

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе «Лена» во вторник скончался в больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

Грузовик «Камаз» столкнулся с Toyota Mark II на 379-м километре трассы «Лена» в Якутии неделю назад. В результате ДТП погибли пятеро человек, четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Девять человек ехали в легковом автомобиле.

Установлено, что компания молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, остановила попутку, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то, что в салоне Toyota Mark II уже были несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон, разместившись на коленях друг друга.

Представитель пресс-службы якутского минздрава сообщил РИА «Новости», что в Нерюнгринской центральной районной больнице скончался один из пострадавших в ДТП.

Также уточняется, что двое человек уже выписались. Ранее один пациент был доставлен в медучреждение города Якутска.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дтп #якутия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...