Число жертв аварии на трассе в Якутии увеличилось до шести человек

Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе «Лена» во вторник скончался в больнице, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Якутии.

Грузовик «Камаз» столкнулся с Toyota Mark II на 379-м километре трассы «Лена» в Якутии неделю назад. В результате ДТП погибли пятеро человек, четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Девять человек ехали в легковом автомобиле.

Установлено, что компания молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, остановила попутку, чтобы добраться из Нерюнгри в поселок Чульман. Несмотря на то, что в салоне Toyota Mark II уже были несколько пассажиров, юноши и девушки сели в салон, разместившись на коленях друг друга.

Представитель пресс-службы якутского минздрава сообщил РИА «Новости», что в Нерюнгринской центральной районной больнице скончался один из пострадавших в ДТП.

Также уточняется, что двое человек уже выписались. Ранее один пациент был доставлен в медучреждение города Якутска.