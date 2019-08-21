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7:16   21 Августа 2019
Россия

Полицейские после перестрелки задержали банду грабителей в Татарстане

Полицейские после перестрелки задержали банду грабителей в Татарстане

Полицейские вместе с Росгвардией задержали в Татарстане банду подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, в одном из автосервисов Казани злоумышленники захватили автомобиль. Передвигаясь на машине, они напали на 27-летнего местного жителя, которому нанесли телесные повреждения, а также отобрали деньги и телефон.

Отмечается, что после этого злоумышленники проникли в квартиру другого потерпевшего, расположенную в Набережных Челнах. После этого они незаконно проникли в квартиру другого потерпевшего и, угрожая ножом, похитили 15 тысяч долларов США.

В ходе задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление полицейским. Они выстрелили несколько раз в правоохранителей, пригрозили взровать гранату, а также потребовали отпустить их.

Территория населенного пункта была оцеплена нарядами полиции. На предложение сдаться они ответили отказом, а затем попытались скрыться. Злоумышленников задержали, у них был изъят газовый револьвер и муляж гранаты. По предварительным данным, они назодились под действием наркотиков.

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Автор: Олег Королев
#задержание #татарстан #банда

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