Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Американский президент Дональд Трамп принял предложение французского президента Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что не станет возражать против возвращения РФ в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы данной группы в формате «Большой восьмерки».

Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, что Трамп и Макрон в ходе телефонной беседы договорились о намерении позвать Россию на саммит, который пройдет в следующем году в США. Отмечается, что данная идея принадлежала президенту Франции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал любые контакты со странами «Большой семерки» полезными, и не исключил возобновления формата G8.

Россия перестала участвовать на встречах объединения после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.