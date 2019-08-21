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Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

 Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку»

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку»
6:19   21 Августа 2019
Весь мир

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Трамп предложение Макрона пригласить Россию на саммит «Большой семерки»

Американский президент Дональд Трамп принял предложение французского президента Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что не станет возражать против возвращения РФ в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы данной группы в формате «Большой восьмерки».

Высокопоставленный источник в администрации США рассказал, что Трамп и Макрон в ходе телефонной беседы договорились о намерении позвать Россию на саммит, который пройдет в следующем году в США. Отмечается, что данная идея принадлежала президенту Франции.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Франции назвал любые контакты со странами «Большой семерки» полезными, и не исключил возобновления формата G8.

Россия перестала участвовать на встречах объединения после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

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Автор: Олег Королев
#россия #трамп #макрон #g7

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