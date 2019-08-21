Преступления в селах чаще оборачиваются жертвами, свидетельствуют данные МВД

После 40 процентов жертв преступлений в РФ гибнут в сельской местности, свидетельствует статистика МВД РФ.

В отчете МВД говорится, что в результате преступных посягательств в 2019 году погибли 14,7 тысячи человек. На сельскую местность приходится 39 процентов погибших - 5,7 тысячи человек.

Отмечается, что каждое пятое преступление (19,9 процентов от общего числа) в РФ в целом регистрируется в сельской местности, свидетельствует статистика МВД.

Член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов рассказал РИА «Новости», что подобная статистка объясняется сокращением профилактической работы и сокращением числа участковых в сельской местности.

Ранее статистика МВД РФ сообщала, что количество экстремистских преступлений в России за год снизилось вдвое.