Число экстремистских преступлений в России снизилось вдвое за год

МВД РФ за семь первых месяцев текущего года зафиксировало на 59,8 процентов меньше преступлений экстремистской направленности, чем в прошлом за аналогичный период. Об этом свидетельствует статистика ведомства.

Отмечается, что в статистическом отчете МВД говорится, что в январе-июле текущего года зарегистрировано 371 преступление экстремистской направленности. Их раскрываемость составляет 88,6 процента.

Член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов в интервью РИА «Новости» сообщил, что такой результат достигнут благодаря изменениям в законодательстве и большому объему проделанной работы по борьбе с терроризмом.

По его словам, наибольший эффект оказала антитеррористическая работа. Многие его источники находятся за рубежом. Михайлов подчеркнул, что в РФ сейчас создана правовая база, которая помогает бороться на ранней стадии со многими преступлениями экстремистской направленности.