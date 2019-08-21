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5:27   21 Августа 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку»

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в «Большую восьмерку»

Американский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа о возвращении России в «Большую семерку». Об этом он написал в Twitter.

По его словам, данная мысль здравая и более того - единственно верная. Парламентарий уверен, что остается лишь непонятным, как это сочетается с семьюдесятью видами санкций, которые США ввели против РФ.

Также Пушков подчеркнул, что прежде чем рассуждать о сотрудничестве с Россией в формате G8, сторонам нужно отказаться от санкций.

Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.

Накануне перед встречей с российским лидером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что связывает возвращение к формату «Большой восьмерки» с урегулированием кризиса на Украине.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014 году, после воссоединения Крыма с РФ, он сократился до G7.

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Автор: Олег Королев
#пушков #g8

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