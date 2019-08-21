РФ призвала в СБ ООН стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации
Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации ситуации, сообщил на заседании СБ ООН и.о. постпреда РФ Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, любые односторонние действия не приближают решения застарелых и новых проблем региона. Он заявил, что настойчиво призывает все стороны проявлять сдержанность и предпринимать усилия по деэскалации и регулированию проблем политико-дипломатическими методами.
Полянский подчеркнул, что это предполагает, прежде всего, отказ от языка санкций, ультиматумов и угроз.
Также российский постпред заявил, что выступление госсекретаря США Майка Помпео изобиловала словами, имеющими негативный подтекст.
Полянский отметил, что Помпео один раз употребил слово «сотрудничество», но в контексте коалиции против Ирана. По его словам, с таким подходом ожидать отклика от Тегерана вряд ли оправдано.