РФ и КНР созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США по созданию ракет

Китай и Россия создавала заседание СБ ООН в связи с планами США о разработке и размещении ракеты среднего радиуса, сообщают РИА «Новости» со ссылкой исполняющего обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Минобороны США объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. ДРСМД перестал действовать со второго августа, он запрещал ракеты дальностью от пятисот до 5500 километров.

Исполняющий обязанности министра американских сухопутных сил Райан Маккарти сообщил, что Вашингтон ведет разработку гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, которая ранее подпадала под ДРСМД.

Ожидается, что встреча Совета безопасности всемирной организации состоится в четверг.