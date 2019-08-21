Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландию
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьером Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Фредериксен ранее заявила, что идея о покупке США острова является абсурдной. При этом она отметила, что Дания по-прежнему готовится к визиту американского президента, запланированного на 2-3 сентября.
На своей странице в Twitter Трамп отметил, что Дания - «очень особенная страна с невероятными людьми». При этом он отметил, что, основываясь на комментариях Фредериксен о нежелании обсуждать продажу Гренландии, перенесет встречу на другое время.
Ранее во время пресс-конференции Трамп подтвердил, что действительно интересовался возможностью покупки острова. Гренландия принадлежит Дании и имеет стратегическое значение для освоения арктического региона.
Накануне Трамп выложил в Twitter коллаж с небоскребом Trump Tower в Гренландии.