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 Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»
3:44   21 Августа 2019
Весь мир

Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Американский лидер Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис подтвердили свою позицию по проекту «Северный поток-2», сообщает Белый дом по итогам встречи глав государств.

Трамп принял Йоханниса в Белом доме. 

Вашингтон и Бухарест признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности обеих стран. Стороны подчеркивают свое несогласие с «Северным потоком -2» и другими проектами, которые якобы ставят союзников и партнеров в зависимость от российских энергоносителей.

В Белом доме добавляют, что ресурсы природного газа Румынии могут повысить благосостояние обеих стран и укрепить энергобезопасность Европы. Отмечается, что США и Румыния рассматривают вопрос о том, чтобы наилучшим образом улучшить климат для инвестиций в энергетической сфере Бухареста, чтобы это выгодно обеим странам.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #румыния #северный поток-2

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