Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Американский лидер Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис подтвердили свою позицию по проекту «Северный поток-2», сообщает Белый дом по итогам встречи глав государств.

Трамп принял Йоханниса в Белом доме.

Вашингтон и Бухарест признают, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности обеих стран. Стороны подчеркивают свое несогласие с «Северным потоком -2» и другими проектами, которые якобы ставят союзников и партнеров в зависимость от российских энергоносителей.

В Белом доме добавляют, что ресурсы природного газа Румынии могут повысить благосостояние обеих стран и укрепить энергобезопасность Европы. Отмечается, что США и Румыния рассматривают вопрос о том, чтобы наилучшим образом улучшить климат для инвестиций в энергетической сфере Бухареста, чтобы это выгодно обеим странам.