Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Украине пришлось отказаться из-за ядерного вооружения из-за угрозы экономических санкций со стороны США, заявил бывший украинский президент Леонид Кравчук.

По его словам, после распада СССР Киев был поставлен Вашингтоном перед выбором: или Украина «складывает ядерное оружие», либо на него будет оказано экономическое давление, в том числе с использованием санкций.

Он отметил, что кроме внешнего давления, были и внутренние проблемы, прежде всего - экономического характера, поскольку денег на содержание огромной армии не было.

Кравчук заявил, если бы Украина не отказывалась от ядерного оружия, то она была бы похожа на «обзъяну с гранатой». Он отметил, что не жалеет о том, что принял решение о ликвидации ядерного арсенала страны.

После распада СССР Киев унаследовал значительную часть ядерного арсенала, состоящего и из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и более сорока стратегических бомбардировщиков. В 1994 году Россия, США, Британия и Украина подписали меморандум, который гарантировал Киеву безопасность и подразумевал ликвидацию ядерного арсенала в стране.