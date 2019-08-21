Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой
Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

 Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландию

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландию

 Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»
СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой
Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

Кравчук рассказал об ультиматуме США по украинскому ядерному оружию

 Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландию

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее отказа обсуждать продажу Гренландию

 Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»

Президенты США и Румынии выступили против строительства «Северного потока – 2»
2:55   21 Августа 2019
Весь мир

Венесуэльские чиновники ведут переговоры с американской стороной, заявил Мадуро

Венесуэльские чиновники ведут переговоры с американской стороной, заявил Мадуро

Венесуэльский президент Николас Мадуро подтвердил, что чиновники ведут переговоры с США.

Мадуро в прямом эфире зачитал сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил о ведении США переговоров с «высокопоставленными представителями» Боливарианской республики.

Президент Венесуэлы заявил, что уже несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями правительства США. По его словам, диалог идет с его разрешения.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Нацассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран заявили о признании. Мадуро заявил, что Гуаидо является американской марионеткой. Россия, КНР, Турция и ряд других стран поддержали статус Мадуро в качестве легитимного главы государства. Москва назвала статус Гуаидо несуществующим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...