Венесуэльские чиновники ведут переговоры с американской стороной, заявил Мадуро

Венесуэльский президент Николас Мадуро подтвердил, что чиновники ведут переговоры с США.

Мадуро в прямом эфире зачитал сообщения СМИ о том, что американский лидер Дональд Трамп заявил о ведении США переговоров с «высокопоставленными представителями» Боливарианской республики.

Президент Венесуэлы заявил, что уже несколько месяцев поддерживаются контакты с представителями правительства США. По его словам, диалог идет с его разрешения.

Массовые протесты против Мадуро начались в Венесуэле 21 января вскоре после приведения его к присяге. Глава Нацассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран заявили о признании. Мадуро заявил, что Гуаидо является американской марионеткой. Россия, КНР, Турция и ряд других стран поддержали статус Мадуро в качестве легитимного главы государства. Москва назвала статус Гуаидо несуществующим.