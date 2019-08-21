СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

Умершая во вторник народная артистка РФ Александра Назарова была опекуном своей внучки, сообщает ФАН со ссылкой на источник в театральных кругах.

После смерти мужа, Назарова воспитывала сына Дмитрия вместе с матерью. После школы молодой человек оказался в дурной компании, и для того, чтобы помочь ему, семье пришлось продать квартиру в Петербурге.

Внучке Назаровой стало два года, когда ее 41-летнего отца не стало. Это случилось восемь лет назад. Сейчас у школьницы остался единственный опекун - сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.

Про бывшую жены сына, мать внучки Назарова ничего не рассказывала журналистам. Она заявляла, что данная тема - табу. По некоторым данным, женщина давно умерла.

Источник в театральных кругах сообщил ФАН, что внучка находится в детском лагере в Анапе. Назарова давно составила завещание, переписав имущество на нее. В театре принято собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку на прощание с любимой бабушкой.