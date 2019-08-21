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СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой

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2:49   21 Августа 2019
Россия

СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

СМИ узнали, кто станет опекуном внучки скончавшейся актрисы Назаровой

Умершая во вторник народная артистка РФ Александра Назарова была опекуном своей внучки, сообщает ФАН со ссылкой на источник в театральных кругах.

После смерти мужа, Назарова воспитывала сына Дмитрия вместе с матерью. После школы молодой человек оказался в дурной компании, и для того, чтобы помочь ему,  семье пришлось продать квартиру в Петербурге.

Внучке Назаровой стало два года, когда ее 41-летнего отца не стало. Это случилось восемь лет назад.  Сейчас у школьницы остался единственный опекун - сестра дедушки девочки, мужа Назаровой.

Про бывшую жены сына, мать внучки Назарова ничего не рассказывала журналистам. Она заявляла, что данная тема - табу. По некоторым данным, женщина давно умерла.

Источник в театральных кругах сообщил ФАН, что внучка находится в детском лагере в Анапе. Назарова давно составила завещание, переписав имущество на нее. В театре принято собрать совет, чтобы решить, как привезти девочку на прощание с любимой бабушкой.

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Автор: Олег Королев
#актриса

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