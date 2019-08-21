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2:29   21 Августа 2019
Россия

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой

СМИ назвали причину смерти Александры Назаровой

Скончавшаяся в столице народная артистка России Александра Назарова перенесла тяжелое заболевание, которое послужило причиной ее смерти. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в театральных и медицинских кругах.

Отмечается, что у Назаровой было заболевание легких, с которым она с июля лежала в больнице. Врачи сделали ей трахеостомию, но несмотря на это у нее стали отказывать другие органы. Операция проводилась в одной из столичных больниц, но после ухудшения здоровья артистки она была 17 августа переведена в клинику.

Актриса во вторник в 18:45 скончалась в реанимации. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Во вторник сообщалось, что Назарова ушла из жизни в возрасте 79 лет. О дате и месте прощания будет известно позже.

Актриса известна по ролям в более сотни фильмах, также она занималась озвучкой. Назарова известна зрителям по ролям в фильмах «Экипаж», «А если это любовь?», а также сериалах «Бригада» и «Моя прекрасная няня».

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Автор: Олег Королев

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