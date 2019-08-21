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1:30   21 Августа 2019
Россия

Общественные организации приглашены на митинг-концерт в честь Дня флага в Москве

Общественные организации приглашены на митинг-концерт в честь Дня флага в Москве

Митинг-концерт в честь 350-летния государственного флага России состоится в Москве в субботу.

Инициатором проведения мероприятия на проспекте Сахарова стала межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области». Об этом сообщается на сайте клуба.

В мероприятии будут участвовать спортсмены, ученые, герои Советского Союза и России, общественные деятели, а также звезды эстрады.

Проведение митинга-концерта поддержали волонтеры Москвы, «Молодая гвардия Единой России», а также «Российский союз ветеранов Афганистана».

Перед концертом пройдет флешмоб, названный «Флаг-рекордсмен». В нем будет развернуто полотно, состоящее из двух тысяч флагов городов РФ. На нем будет выложено слово «Россия».

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что тематические плакаты украсят столицу ко Дню российского флага.

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Автор: Олег Королев
#проспект сахарова #митинг-концерт #день флага

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