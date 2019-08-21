Общественные организации приглашены на митинг-концерт в честь Дня флага в Москве
Митинг-концерт в честь 350-летния государственного флага России состоится в Москве в субботу.
Инициатором проведения мероприятия на проспекте Сахарова стала межрегиональная общественная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области». Об этом сообщается на сайте клуба.
В мероприятии будут участвовать спортсмены, ученые, герои Советского Союза и России, общественные деятели, а также звезды эстрады.
Проведение митинга-концерта поддержали волонтеры Москвы, «Молодая гвардия Единой России», а также «Российский союз ветеранов Афганистана».
Перед концертом пройдет флешмоб, названный «Флаг-рекордсмен». В нем будет развернуто полотно, состоящее из двух тысяч флагов городов РФ. На нем будет выложено слово «Россия».
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что тематические плакаты украсят столицу ко Дню российского флага.