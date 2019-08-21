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США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Китая

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Китая

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1:09   21 Августа 2019
Весь мир

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Китая

США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Китая

Госдеп США разрешил продавать Тайваню истребители F-16 на сумму в размере восемь миллиардов долларов. Об этом сообщает Пентагон.

В июле после заявлений о возможной сделке Пекин предостерег Вашингтон от вмешательства в дела Тайваня. Он потребовал прекратить любые официальные и военные контакты сторон.

Сообщается, что Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, которое разрешает возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам.

Разрешение распространяется на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование, оценочная стоимость которых составляет восемь миллиардов долларов.

О принятии решения уведомлен конгресс.

Китайский МИД неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительных в отношениях Пекина и Вашингтона. Пекин ревностно относится к отношениям других стран, которые считает своей территорией, и поэтому неоднократно выражал протест из-за поставок оружия.

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Автор: Олег Королев
#китай #тайвань #f-16

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