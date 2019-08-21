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0:53   21 Августа 2019
Россия

Беглов рассказал об открытии к 2025 году семи новых станций метро Петербурга

Беглов рассказал об открытии к 2025 году семи новых станций метро Петербурга

Александр Беглов во время третьих дебатов кандидатов в губернаторы Петербурга сообщил о числе станций, которые должны быть открыты к 2025 году.

По его словам, в сентябре текущего года открываются в три станции Фрунзенского радиуса метро. Ожидается, что за пять лет будет построено еще семь.

Кроме трех станций Фрунзенского радиуса («Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы»), в 2022 году власти города в эксплуатацию намерены ввести «Путиловскую» и «Казаковскую» станции на Красносельско-Калининской линии.

Также сейчас комитет по госзаказу правительства Петербурга подыскивает подрядчика, который должен к сентябрю 2023 года разработать проект еще четырех новых станций.

Дебаты прошли во вторник, они транслировались в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России». На них выступили Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Темой обсуждения стало создание комфорта для граждан в современном мегаполисе.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов #метро петербурга

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