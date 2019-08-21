Суверенный совет сформирован в Судане

Формирование Суверенного совета Судана завершено, сообщил официальный представитель Военного совета страны Шамс ад-Дин аль-Кабаши на пресс-конференции в Хартуме.

Отмечается, что состоящий из одиннадцати членов совет будет приведен к присяге в среду.

Суверенный совет на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель Переходного военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Согласно конституционной декларации Судана, которая заменит основной закон, высшим органом власти на трехлетний период станет Суверенный совет. В его составе будут пятеро представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет назначен после всеобщего голосования.

Руководить суверенным советом первые 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся восемнадцать - выбранный гражданами кандидат. Предполагается формирование Совета министров, который будет сформирован избранным премьером. При этом право выбирать министров-силовиков сохранят за собой военные.