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Навальный использует армию «троллей», чтобы расправляться с аппонентами в соцсетях

Навальный использует армию «троллей», чтобы расправляться с аппонентами в соцсетях

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23:09   20 Августа 2019
Россия

Навальный использует армию «троллей», чтобы расправляться с аппонентами в соцсетях

Навальный использует армию «троллей», чтобы расправляться с аппонентами в соцсетях

Главный редактор портала Politrussia и политолог Руслан Осташко на YouTube-канале своего издания высказался об обнаружении московской полицией «фабрики троллей» блогера Алексея Навального в районе Марьино.

Цех по публикации проплаченных комментариев, в которых боты призывали к беспорядкам на незаконных митингах оппозиции, располагался в обычной квартире. Видео того, как молодых девушек из «фабрики» выводят сотрудники полиции, ранее обнародовали в Telegram-канале «Шавки Красовского».

Осташко заметил, что одним из любимых у так называемых оппозиционеров штампов является нарекание любого человека, который их точку зрения не разделяет, «троллем из Ольгино». Это выдуманное оппозицией понятие, которое подразумевает наличие армии ботов, якобы мешающей всем недовольным рассказывать российянам ужасную правду о «режиме». Другими словами, либералы, замечающие в соцсетях пользователя с позицией отличной от их мнения, тут же называет его платным провокатором, заявил спикер.

«Кто не с нами, тот на зарплате у Путина, считают оппозиционеры. На деле выходит банальное приписывание собственных мотивов и методов оппоненту», — приводит ФАН слова эксперта.

Осташко также подчеркнул, что о наличии у Навального целой фабрики ботов ранее сообщал и политтехнолог Станислав Белковский. Он подчеркивал, в случае высказывания позиции, отличной от точки зрения Навального, на человека тут же обрушивается армия «навальноботов», чтобы обвинить оппонента во всех смертных грехах. Ранее RT писал о сервисе накрутки комментариев Bosslike. Журналистам удалось выяснить, что обычно платные боты получают по 10 рублей за комментарий, но за призывы выходить на незаконные сборища и учинять провокации платят больше.

Навальный использует армию «троллей», чтобы расправляться с аппонентами в соцсетях

Очевидно, что большие деньги таким способом не заработать, однако для школьников и студентов эти деньги совсем не лишние. Осташко уверен, что обнаруженная стражами порядка в Марьино «фабрика троллей» скандального блогера является не единственной.

«Когда разоблачат все «фабрики», тогда посмотрим, как лопнет вся дутая интернет-поддержка «фюрера резиновых уточек», — заключил Осташко. 

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Автор: Варвара Ходкевич
#навальный #осташко #фабрика троллей

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