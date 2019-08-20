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22:17   20 Августа 2019
Весь мир

Итоги летнего сезона подвели в школе молодого политика

Итоги летнего сезона подвели в школе молодого политика

В Школе молодого политика в Санкт-Петербурге проанализировали итоги проделанной участниками этим летом работы. При этом в настоящее время продолжается цикл встреч с известными политиками, работниками правительства и важными экспертами, сообщают «Невские новости».

Команде Школы удалось создать на своей базе целый лекторий для чиновников, депутатов и авторитетных экспертов. В течении трех месяцев лекции здесь руководители пяти комитетов городской администрации, также школа проводила встречи с депутатами Госдумы РФ, петербургского ЗакСа, а также сотрудники международных организаций.

Таким образом участники смогли вживую и без купюр побеседовать с людьми, отвечающими за целые направления политики в городе и стране. Слушатели ШМП сочли такого рода встречи полезнее и важнее митингов. 

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Автор: Алла Ларионова
#санкт-петербург #школа молодого политика

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