Итоги летнего сезона подвели в школе молодого политика

В Школе молодого политика в Санкт-Петербурге проанализировали итоги проделанной участниками этим летом работы. При этом в настоящее время продолжается цикл встреч с известными политиками, работниками правительства и важными экспертами, сообщают «Невские новости».

Команде Школы удалось создать на своей базе целый лекторий для чиновников, депутатов и авторитетных экспертов. В течении трех месяцев лекции здесь руководители пяти комитетов городской администрации, также школа проводила встречи с депутатами Госдумы РФ, петербургского ЗакСа, а также сотрудники международных организаций.

Таким образом участники смогли вживую и без купюр побеседовать с людьми, отвечающими за целые направления политики в городе и стране. Слушатели ШМП сочли такого рода встречи полезнее и важнее митингов.