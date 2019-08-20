Джабаров оценил вероятное назначение послом США в РФ экс-госсекретаря Салливана

Ожидается, что президент Дональд Трамп может назначить следующим послом США в России экс-госсекретаря Джона Салливана. Об этом заявили The New York Times со ссылкой на источник близкий к администрации главы государства.

Первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что кандидатурой Салливана Трамп придаст особую значимость статусу посла США в РФ.

«Учитывая, что он занимал должность Помпео, а значит госсекретаря, это говорит о том, что это опытный и кадровый дипломат, у которого большой опыт работы на международной арене. Наверное, это говорит о том, что какую значимость придает Трамп должности посла в России», — думает Джабаров.

Зампред надеется, что новому послу удастся содействовать нормализации отношений между двумя странами.

Напомним, что действующий посол США Джон Ханстман подал заявление об отставке 5 августа.

«Я с почтением подаю в отставку с должности посла США в России, начиная с 3 октября 2019», — говорится в документе.

Хантсман пробудет в Москве до 3 октября 2019 года. Для американцев отставка посла не была неожиданностью. Недавно супруга дипломата Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за материал о грядущей отставке ее мужа.