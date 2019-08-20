Прокуратура Италии арестовала судно Open Arms

Судно итальянской неправительственной организации Open Arms, которое доставило к берегам острова Лампедуза более сотни мигрантов из стран Африки, было арестовано во вторник по решению прокуратуры страны.

На борту судна ко вторнику осталось 79 нелегалов, всех их переправили на берег. Как сообщает телеканал TGCOM24, решение об аресте судна и высадке оставшихся мигрантов принял прокурор Агридженто Луиджи Патронаджио, который в сопровождении медиков и полицейских побывал на борту. Следствие, в дополнении к возбужденному ранее уголовному делу по статье «Незаконное лишение свободы», возбудило дело по статье «Неисполнение служебных обязанностей».

Ранее прокурор Патронаджио, говоря о ситуации на порту судна с мигрантами, стоящего у берегов Лампедузы, назвал ее «взрывоопасной». Несколько человек, не выдержав длительного пребывания на судне стали прыгать за борт, пытаясь вплавь достичь берега. Все они были спасены из воды береговой охраной. Еще 11 человек были перевезены на берег, как сообщалось, по «санитарным соображениям».

Изначально итальянские власти категорически запретили судну НПО с нелегалами на борту входить в порт Лампедузы. Таким образом глава МВД Италии Маттео Сальвини ведет борьбу с наплывом незаконных мигрантов.