Защита по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр голословно обвиняли во вмешательстве в выборы главы США в 2016-м, может подать еще по меньшей мере одно ходатайство о закрытии дела и ходатайство о том, чтобы исключить из дела представленные прокуратурой улики. Об этом сообщает во вторник, 20 августа, РИА Новости.

Адвокат «Конкорда» Эрик Дюбелье сообщил, что защита компании будет готова к процессу в начале апреля, прокурор счел такие сроки разумными. Судья Дабни Фридрих назначила очередное досудебное заседание на 16 сентября, добавив, что ожидает от сторон подробных предложений по досудебной работе.

«Я ожидаю от вас подробного расписания по датам», — заметила Фридрих.

Дюбелье сообщил, что может подать еще как минимум одно ходатайство о закрытии дела и ходатайства о том, чтобы исключить из дела представленные прокуратурой улики. Стороны, по его словам, в общих чертах уже обговорили механизм передачи приобщенных к делу улик в РФ, где с ними могли бы ознакомиться ответчики из «Конкорда».

Прокурор Джонатан Крэвис сообщил, что инструкции для присяжных могут согласовать уже предстоящей осенью. При этом, список улик, которые предложит обвинение, представят только к началу следующего года. Именно тогда об исключении из дела тех или иных улик защита сможет ходатайствовать.

Обвинению, заявил прокурор, на процессе для изложения собственной версии понадобится две-три недели. По мнению судью, процесс нужно провести оперативно.

«У меня в расписании много дел, это дело необходимо разрешить», — подчеркнула она.

После заседания суд в закрытом режиме обсудил вопросы доказательств, которые обвинение никак не может представить «Конкорд менеджмент и консалтинг». Обвинение мотивировало это тем, что якобы ответчики и российские власти с помощью них смогут узнать о методах работы американских спецслужб. Защита апеллировала, что материалы нужны, чтобы подготовиться к процессу. Суд обязал обвинение показать защите материалы с помощью юриста-посредника.

Напомним, американский экс-спецпрокурор Роберт Мюллер два года безуспешно расследовал предположения о «вмешательстве» в выборы главы США, обвиняя в этом «Конкорд менеджмент и консалтинг» российского бизнесмена Евгения Пригожина. Президент Америки Дональд Трамп при этом не раз называл завершившееся расследование «охотой на ведьм». Он подчеркивал, что никогда не состоял в сговоре с российской стороной.

Москва также много раз отвергала все подобные обвинения. Президент России Владимир Путин однажды пошутил, что заявивший об отсутствии «российского заговора» бывший спецпрокурор теперь сам может стать фигурантом уголовного дела.

В Вашингтоне при этом Мюллеру и генпрокурору США Уильяму Барру удалось избежать уголовной ответственности за досудебное оглашение материалов дела компании. Итогом долгих поисков, которые обошлись простым американским налогоплательщикам в 32 миллиона долларов, стал отчет, изложенный на 448-и страницах, в котором расследователи не смогли представить никаких доказательств связей Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с РФ. В свою очередь, адвокат возглавляемой петербургским бизнесменом компании уверен, что Барр и Мюллер нарушили уголовный кодекс округа Колумбия, распространяя данные о подозрениях к российской компании и нарушая ее право на справедливый суд.