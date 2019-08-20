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21:43   20 Августа 2019
Россия

Комиссия ГД по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ будет постоянной

Комиссия ГД по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ будет постоянной

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, беседуя с «Политикой Сегодня», рассказал, что Комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе и в выборы, станет постоянной структурой.

«Комиссия не создана под конкретные какие-то действия. Пытаются связать это с протестными мероприятиями. Комиссия будет работать постоянно: она не собирается временно и под конкретные мероприятия», — говорит Альшевских.

Комиссия была создана вчера: 12 депутатов в срочном порядке вернули из отпуска, чтобы провести первое заседание в эту пятницу, 23 августа. Альшевских усомнился, что на первое «организационное» заседание пригласят послов, дипломатов и представителей западной прессы.

«Не исключаю, что будем рассматривать положение комиссии, которое будет регламентировать нашу работу: направления, темы, какие депутаты будет стоять за конкретными направлениями», — думает Альшевских.

Председатель комиссии Василий Пискарев уже сделал ряд запросов в МИД РФ, в правоохранительные органы и РКН для того, чтобы комиссия незамедлительно начала работу в конце текущей недели.

«В пятницу станет ясно, как и по каким направлениям, с кем будем работать, кого будем приглашать», — говорит депутат.

С инициативой об изучении фактов вмешательства извне во внутренние дела нашей страны выступили ранее руководители всех четырех фракций Госдумы. Сейчас в комиссию вошли депутаты Василий Пискарев, Андрей Исаев, Наталья Поклонская, Андрей Альшевских, Юрий Синельщиков, Николай Рыжак и Вадим Деньгин.

Поводом для создания комиссии, как ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, стали призывы к беспорядкам в Москве в СМИ, аффилированными с иностранными государствами. 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #госдума #политика #общество #альшевских

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