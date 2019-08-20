Комиссия ГД по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ будет постоянной

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, беседуя с «Политикой Сегодня», рассказал, что Комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе и в выборы, станет постоянной структурой.

«Комиссия не создана под конкретные какие-то действия. Пытаются связать это с протестными мероприятиями. Комиссия будет работать постоянно: она не собирается временно и под конкретные мероприятия», — говорит Альшевских.

Комиссия была создана вчера: 12 депутатов в срочном порядке вернули из отпуска, чтобы провести первое заседание в эту пятницу, 23 августа. Альшевских усомнился, что на первое «организационное» заседание пригласят послов, дипломатов и представителей западной прессы.

«Не исключаю, что будем рассматривать положение комиссии, которое будет регламентировать нашу работу: направления, темы, какие депутаты будет стоять за конкретными направлениями», — думает Альшевских.

Председатель комиссии Василий Пискарев уже сделал ряд запросов в МИД РФ, в правоохранительные органы и РКН для того, чтобы комиссия незамедлительно начала работу в конце текущей недели.

«В пятницу станет ясно, как и по каким направлениям, с кем будем работать, кого будем приглашать», — говорит депутат.

С инициативой об изучении фактов вмешательства извне во внутренние дела нашей страны выступили ранее руководители всех четырех фракций Госдумы. Сейчас в комиссию вошли депутаты Василий Пискарев, Андрей Исаев, Наталья Поклонская, Андрей Альшевских, Юрий Синельщиков, Николай Рыжак и Вадим Деньгин.

Поводом для создания комиссии, как ранее говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, стали призывы к беспорядкам в Москве в СМИ, аффилированными с иностранными государствами.