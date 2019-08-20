Жертвами крушения вертолета в Греции стали двое россиян

Три человека – двое граждан России и один грек – погибли во вторник в результате падения частного вертолета в море рядом с островом Порос.

Об этом, ссылаясь на данные российского посольства в Афинах, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-атташе российского диппредставительства Василия Гаврилова, двое россиян находились в частном вертолета на правах пассажиров, пилотом был гражданин Греции, все трое погибли.

Винтокрылая машина направлялась из Галаты в Афины – в международный аэропорт «Элефтериос Венизелос». Задев линии электропередачи вертолет рухнул в море. На месте крушения была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой со дна подняли тела трех погибших.

В настоящее время остров Порос остается обесточенным в результате ЧП.