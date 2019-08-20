Кличко решил баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

Кличко подчеркнул, что он хочет довести до конца планы, которые в настоящее время находятся в стадии реализации, и только это будет наиболее значимой причиной баллотироваться на должность мэра.