Кличко решил баллотироваться в мэры Киева
Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Кличко подчеркнул, что он хочет довести до конца планы, которые в настоящее время находятся в стадии реализации, и только это будет наиболее значимой причиной баллотироваться на должность мэра.
«Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже — наработано много вещей, и уже есть — не хочу много говорить — наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом», — сказал градоначальник, добавив, что намерен построить мемориал Бабий Яр и Подольско-Воскресенский мост.