Общественная палата предложила либерализировать закон о государственном флаге

Общественная палата (ОП) РФ в преддверии празднования 350-летия российского Государственного флага, которое будет отмечаться 22 августа, выступила с инициативной провести либерализацию соответствующего закона и дать гражданам страны возможность открыто демонстрировать триколор на своих домах и автомобилях в любой день.

Об этом во вторник сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), приводя заявление секретаря ОП Валерия Фадеева.

«Сегодня существует довольно жесткое ограничение на использование государственного флага. В законе о государственном флаге есть список мест, где может размещаться флаг», - напомнил Фадеев.

В частности, он уточнил, что действующее законодательство разрешает вывешивать российский флаг на жилых и административных зданиях только в дни государственных праздников, а в другие дни подобное действие будет считаться административным правонарушением. Также нарушением закона будет считаться, если граждане украсят флагом, а также и его изображением, личный автомобиль, так как устанавливать флаг сейчас можно только на транспортных средствах президента страны, председателей СФ, ГД, Правительства, глав правительственных или государственных организаций и официальных представительств России за рубежом.

Данный закон принимался в свое время из опасений, что граждане могут безответственно отнестись к важному государственному символу, заявил Фадеев, отметив, что таких случаев за последние десять лет было очень мало.

«Наши граждане вполне ответственно относятся к государственным символам. Например, мы видим, сколько флагов нашей страны на трибунах во время спортивных событий — люди испытывают гордость, они хотят чувствовать причастность к своей стране», - добавил он.

В связи с вышеизложенным Общественная палата направила профильному комитету Государственной думы предложение обсудить соответствующие поправки в российское законодательство.

Ранее вопрос о необходимости разрешить россиянам использовать государственный флаг не только по праздничным дням, но и в будни, поднял глава комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, у общества есть запрос на свободное размещение российского флага и необходимо компенсировать данный правовой пробел, тем более, что в других странах подход к данному вопросу гораздо либеральнее – например в США, Канаде, Японии, Индии, Дании и других государствах законы позволяют гражданам свободно размещать государственные флаги на своих домах.

«Это вопрос патриотизма. Наши граждане хотят размещать флаги своей страны на собственных домах, украшать ими свои автомобили. Это здоровое чувство патриотизма. Почему мы запрещаем им это делать?», - подчеркнул Малькевич.

Напомним: в Москве торжества, связанные с 350-летием Государственного флага России пройдут в следующие выходные 24 и 25 августа. Как сообщается на официальном сайте мэра столицы, торжественные мероприятия будут проведены на 33 площадках, пять из которых будут находиться в центре Москвы, 20 – в парках и восемь – в кинотеатрах города. Вечером 24 августа на проспекте академика Сахарова пройдет концерт, инициаторами которого выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Клуб героев России. На концерты выступят популярные музыканты и исполнители – Григорий Лепс, Тимати, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие. В качестве гостей на концерт приглашены герои РФ И СССР, известные ученые, общественные деятели и спортсмены.