Лавров напомнил о растущей роли Африки в мире

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва выступает за то, чтобы развивающиеся государства, в частности, страны Африки, были больше представлены в Совбезе ООН. Официальную позицию РФ он озвучил по результатам встречи с коллегой из Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Россия в очередной раз подтвердила нашу твердую позицию, что главной задачей должно быть решение вопроса о повышении представленности — обязательно, Африки», — отметил российский министр.

Также Лавров подчеркнул, что для РФ данная позиция не является новой. Глава МИД РФ и его коллеги часто озвучивают такое мнение властей РФ на различных международных встречах.

Министр напомнил, что с момента создания ООН прошло более 70 лет, за которые мир серьезно изменился как и страны Африки и Азии. Теперь, добавил Лавров, из колониальных территорий они превратились в самостоятельные государства.