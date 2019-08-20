Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не думает, что пресс-секретарь губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич называла пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «алкашней».

«Я прошу прощения, не понимаете ли вы, что в области людям тяжело? Надо помогать. Никто из наших быдлом [не назвал] никого. Это наш народ, который мы всегда помогали и поддерживали. Мы программу подготовили. Реализуем каждый день. Тысячи людей работают, за людьми ухаживать помогают», — заверил «Политику Сегодня» Зюганов.

Ранее в сеть попало аудио, на котором женский голос, похожий на голос пресс-секретаря иркутского губернатора, красноречиво рассуждает об облике пострадавших от паводка.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — следует из записи.

Левченко пока не готов комментировать запись. В администрации региона ждут экспертизы аудио.