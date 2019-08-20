Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

 Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

 Премьер Италии уходит в отставку

Премьер Италии уходит в отставку

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

 Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

 Премьер Италии уходит в отставку

Премьер Италии уходит в отставку

18:58   20 Августа 2019
Россия

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не думает, что пресс-секретарь губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирина Алашкевич называла пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «алкашней».

«Я прошу прощения, не понимаете ли вы, что в области людям тяжело? Надо помогать. Никто из наших быдлом [не назвал] никого. Это наш народ, который мы всегда помогали и поддерживали. Мы программу подготовили. Реализуем каждый день. Тысячи людей работают, за людьми ухаживать помогают», — заверил «Политику Сегодня» Зюганов.

Ранее в сеть попало аудио, на котором женский голос, похожий на голос пресс-секретаря иркутского губернатора, красноречиво рассуждает об облике пострадавших от паводка. 

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — следует из записи. 

Левченко пока не готов комментировать запись. В администрации региона ждут экспертизы аудио.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #зюганов #кпрф #общество #сергей левченко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...