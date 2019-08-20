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 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
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18:43   20 Августа 2019
Россия

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

На прошедшем 20 августа заседании по делу о московских беспорядках 27 июля, на котором рассматривали жалобы двух фигурантов «московского дела» Сергея Фомина и Даниила Беглеца, присутствовали несколько сотрудников зарубежных посольств. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что беседовать с журналистами телеканала дипломаты не стали. Один из них даже «забыл» русский язык, хотя только что слушал заседание суда именно на русском. НТВ отмечает, что сотрудники иностранных диппредставительств готовят отчеты для правительств своих стран о том, как в РФ готовятся к выборам 8 сентября.

По результатам заседания во вторник и Фомин, и Беглец остались под арестом. 

Ранее глава Евразийского института молодежных инициатив, публицист и политолог Юрий Самонкин заявил, что, поддержав беспорядки в Москве, США перестали скрывать свое вмешательство в дела РФ. По его словам, в последнее время тренировали свои оранжевые технологии на других странах, среди которых Украина и Венесуэла.

Также накануне, 19 августа, стало известно, что совет Госдумы РФ рассмотрит вопрос о зарубежном вмешательстве в выборы в России. Речь идет об одностороннем освещении незаконной акции в Москве.

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Автор: Алла Ларионова
#суд #москва #дипломаты #митинги

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