Левченко не готов комментировать слова своего пресс-секретаря о «быдле» из Тулуна

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не готов оценивать пресс-секретаря Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от паводка «быдлом» и «бичевней».

«Нет, не готов», — ответил Левченко на вопрос «Политики Сегодня» о готовности прокомментировать слова Алашевич.

Вопрос «Почему?» губернатор оставил без ответа, положив трубку телефона.

Ранее в сеть попала возможная запись голоса Алашкевич, на которой она назвала пострадавших от паводка «быдлом».

«Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — описывает женщина приезд президента в регион во время паводка.

Из записи следует, что женщина не видит необходимости посетить подтопленный Тулун, хотя губернатор отправлял ее к пострадавшим.