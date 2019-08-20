Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

 Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

 Премьер Италии уходит в отставку

Премьер Италии уходит в отставку

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

Зюганов уверен, что никто из КПРФ не мог назвать народ «быдлом» и «бичевней»

 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

 Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний
Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

 Премьер Италии уходит в отставку

Премьер Италии уходит в отставку

18:32   20 Августа 2019
Общество

Левченко не готов комментировать слова своего пресс-секретаря о «быдле» из Тулуна

Левченко не готов комментировать слова своего пресс-секретаря о «быдле» из Тулуна

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко не готов оценивать пресс-секретаря Ирину Алашкевич, назвавшую пострадавших от паводка «быдлом» и «бичевней».

«Нет, не готов», — ответил Левченко на вопрос «Политики Сегодня» о готовности прокомментировать слова Алашевич. 

Вопрос «Почему?» губернатор оставил без ответа, положив трубку телефона. 

Ранее в сеть попала возможная запись голоса Алашкевич, на которой она назвала пострадавших от паводка «быдлом».

 «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном  — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — описывает женщина приезд президента в регион во время паводка.

Из записи следует, что женщина не видит необходимости посетить подтопленный Тулун, хотя губернатор отправлял ее к пострадавшим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#россия #левченко #общество #иркутская область #тулун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...