Симуляция отравления добавит Навальному несколько часов ареста

Административный арест Алексея Навального может быть продлен на несколько часов – на тот срок, что блогер провел в больнице.

Об этом во вторник сообщают СМИ, отмечая, что суд по данному вопросу состоится 22 августа. Те часы, что Навальный провел в больнице, куда он попал, симулировав отравление, могут быть прибавлены к сроку его административного ареста, так как, на то время, что он находился в медучреждении, административный арест был приостановлении и блогер был свободен.

Напомним: в настоящее время Навальный отбывает административный арест сроком 30 суток. В спецприемник блогер был помещен 24 июля по решению суда за призывы к незаконному митингу, однако уже 28 июля он сообщил о кожном раздражении и отеке лица. С этими симптомами Навального госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифасовского, где его обследовали медики и сообщили, что никаких отравляющих веществ в организме симулянта не обнаружено.