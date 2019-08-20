Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать работу первичного звена здравоохранения в регионах и подготовить программы его модернизации.

Срок исполнения поручения главы государства – 1 июля 2020 года.

Ранее во вторник Путин, в ходе совещания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, отметил, что жалобы россиян на его работу во многом справедливы.

«Пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам-специалистам и их нехватку. А медицинские работники в свою очередь недовольны уровнем заработной платы и высокой нагрузкой», - отметил глава государства, добавив, что необходимо детально разобраться с имеющимися проблемами и найти способ их эффективно решить.

При этом президент указал участникам совещания, что на данный момент в первичном звене российской системы здравоохранения ощущается достаток кадров, а именно не хватает 135 тысяч работников среднего медицинского персонала, более 25 тысяч врачей, а также узких специалистов. Кроме того, остро стоит проблема материально-технического оснащения амбулаторий и поликлиник, часть из которых строились еще при Советском Союзе и с тех пор не знали ни обновлений, ни капитального ремонта.

«Мы проводили в два этапа реконструкцию и обновление материальной базы первичного звена здравоохранения, но, разумеется, в эти две итерации все 100% учреждений здравоохранения этой работой не были охвачены», - добавил президент.

Также Путин заявил, что люди, обращаясь за медицинской помощью, должны быть уверены, что все, начиная от администратора в регистратуре и заканчивая медсестрой и врачом, будут на их стороне и сделают все возможное, чтобы оказать помощь.

Современное общество открыто, напомнил президент, люди видят широкие возможности, которыми обладает медицина, в том числе и в первичном звене, и хотят что бы все эти возможности были доступны и им, там, где они живут.