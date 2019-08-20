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18:18   20 Августа 2019
Россия

Разгромленная силовиками «фабрика» ботов Навального оказалась частью многотысячной сети

Разгромленная силовиками «фабрика» ботов Навального оказалась частью многотысячной сети

В понедельник, 19 августа, стражи порядка в Москве обнаружили фабрику ботов скандально известного блогера Алексея Навального. Об этом сообщил Telegram-канал «Шавки Красовского», ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По его данным, в российской столице действует не одна подобная контора, а целая сеть. Аккаунты ботов исчисляются тысячами, передают «Вести Подмосковья».

Накануне стало известно, что правоохранители прибыли в одну из жилых квартир в столичном районе Марьино, где обнаружили целую «ферму» ботов блогера Навального. «Шавки Красовского» отмечает, что группа молодых людей на этой квартире писала провокационные комментарии с призывами устраивать беспорядки на незаконных акциях в Москве. По информации источника канала, Навальный организовал сразу несколько таких фабрик, и только на этой точке аккаунтов использовали порядка нескольких тысяч.

Разгромленная силовиками «фабрика» ботов Навального оказалась частью многотысячной сети

Авторы канала также обнародовали запись со скрытых камер, с помощью которых работодатели от Навального наблюдали за происходящим на «фабрике». На кадрах видно рабочие места, технику и все передвижения «сотрудников» по квартире. Отмечается, что, по всей видимости, скандально известный блогер не доверяет своим волонтерам и сотрудникам. Не стоит и забывать, что съемка на скрытые камеры чревата уголовной ответственностью.

Разгромленная силовиками «фабрика» ботов Навального оказалась частью многотысячной сети

Политтехнолог Станислав Белковский также подтвердил наличие у Навального армии ботов. По мнению эксперта, блогер вместо того, чтобы спокойно вести дискуссии в сети, попросту спускает ботов на людей. В начале текущего месяца телеканал RT нашел приложение по накрутке лайков и подписчиков Bosslike, где пользователям за 10 рублей предлагали публиковать комментарии в аккаунтах различных сообществ с призывами выходить на улицы и устраивать беспорядки.

Заказы брались выполнять боты без личных фотографий на странице, информации о возрасте и месте жительства. Чаще комментарии публиковали студенты или школьники, для которых 200 рублей — неплохой заработок.

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Автор: Маргарита Романова
#навальный #боты #тролли

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