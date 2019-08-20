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17:07   20 Августа 2019
Весь мир

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Частный самолет упал в море рядом с греческим островом Порос

Спасательные службы Греции развернули поисковую операцию рядом с островом Порос, где ранее во вторник в море рухнул частный вертолет.

Как сообщает во вторник Афинское Македонское агентство новостей, крушение вертолета произошло примерно посередине между островом Порос и городком Галатос, который расположен на полуострове Пелопоннес.

На данный момент неизвестно, сколько людей находилось на борту вертолета. Для их поиска и спасения на месте крушения развернута операция. Подробности произошедшего уточняются.

Как сообщает РИА Новости, по неподтвержденной пока информации, на борту разбившегося вертолета могли находиться двое граждан РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
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