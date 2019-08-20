Премьер Италии уходит в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что подает в отставку. На выступлении в Сенате (верхняя палата парламента) он подчеркнул, что работа его правительства заканчивается.

Прямая трансляцию вел канал Rai News 24 во вторник, 20 августа.

«Дорогие друзья из «Движения "5 звезд" [одна из двух правящих партий— прим.ред.] на этом заканчивается работа нашего правительства», — заявил Конте.

Кризис в правительстве случился в Италии после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и руководитель одной из двух правящих партий «Лига» Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует.

Саливини призвал к новым выборам, но в разгар летних отпусков обсуждение ситуации и выступление премьера отложили.