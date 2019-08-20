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 Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве

Дипломатов из Норвегии, Литвы и ФРГ сняли на видео на суде по беспорядкам в Москве
Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

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17:28   20 Августа 2019
Россия

Москвичей пригласили участвовать в праздновании 350-летия Государственного флага России

Москвичей пригласили участвовать в праздновании 350-летия Государственного флага России

Основные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут в Москве 24 и 25 августа. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет.

Историки считают, что впервые бело-сине-красное полотно упоминается в источниках, которые относятся 1669 годом. Именно тогда в селе Дединово Луховицкого района Подмосковье спустили на воду первый русский военный корабль «Орел» с триколором.

Торжества в честь Дня Государственного флага пройдут на 33 площадках в столицы страны.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #праздник #флаг россии

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