Москвичей пригласили участвовать в праздновании 350-летия Государственного флага России

Основные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России, пройдут в Москве 24 и 25 августа. В 2019 году российскому триколору исполняется 350 лет.

Историки считают, что впервые бело-сине-красное полотно упоминается в источниках, которые относятся 1669 годом. Именно тогда в селе Дединово Луховицкого района Подмосковье спустили на воду первый русский военный корабль «Орел» с триколором.

Торжества в честь Дня Государственного флага пройдут на 33 площадках в столицы страны.