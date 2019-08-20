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16:50   20 Августа 2019
Политика

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал песню о своей родине. Клип на музыкальную композицию опубликован в его Instagram во вторник, 20 августа. 

На видео экс-глава республики прогуливается среди полей и холмов вместе с внуками. По данным «Казинформ», слова к песне «Үш қоныр» («Три холма») Назарбаев написал сам. В начале записи первый президент исполняет песню один, но позже в видео начинает звучать профессиональное исполнение.

К видеозаписи добавлена цитата Назарбаева, в которой он говорит,  что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с Казахастаном, где прошло его детство

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Автор: Арсений Аскольский
#клип #назарбаев #казахстан

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