Назарбаев опубликовал клип на собственную песню

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев записал песню о своей родине. Клип на музыкальную композицию опубликован в его Instagram во вторник, 20 августа.

На видео экс-глава республики прогуливается среди полей и холмов вместе с внуками. По данным «Казинформ», слова к песне «Үш қоныр» («Три холма») Назарбаев написал сам. В начале записи первый президент исполняет песню один, но позже в видео начинает звучать профессиональное исполнение.

К видеозаписи добавлена цитата Назарбаева, в которой он говорит, что ни одна страна, в которой он бывал, не сравнится с Казахастаном, где прошло его детство