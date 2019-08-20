Профсоюз закрывшегося завода Ford во Всеволожске чувствует себя обманутым

Более 700 бывших сотрудников завода Ford во Всеволожске получили денежные компенсации, подписав договоры о добровольном увольнении после того, как руководство решило остановить производство. Об этом «Политике Сегодня» сообщил председатель профсоюзной организации СПб и ЛО, а также межрегионального профсоюза «Рабочая Организация» Игорь Тимченко.

«Тем, кто пожелал, компенсации выплатили. Если не ошибаюсь, то их получили более 700 человек. Сейчас осталось около 12 рабочих, еще не подписавших добровольное увольнение. Ford предложил работникам пять окладов, плюс оклад за каждый отработанный год до десяти лет. В общем, максимально могли получить по 12 окладов, при условии работы на заводе более 15 лет», — сказал Тимченко.

Профсоюз, по словам собеседника агентства, требовал справедливого распределения средств: рабочие могли получить максимум 800 тысяч рублей, а менеджер по 1,5 - 2 миллиона рублей. Впрочем, руководство удовлетворило требования коллектива лишь частично, заверил Тимченко.

«Мы вели разговор о том, что нужно распределить компенсации более справедливо и выплатить рабочим по 24 оклада. Это было бы справедливо. В полной мере требование профсоюза не было выполнено. Тем не менее, рабочие уже согласились на те компенсации, которые им предложили при условии добровольного увольнения», — добавил представитель профсоюза.

По словам Тимченко, американцы на закрытие завода не приезжали, а также предпочли не брать на себя роль арбитров в споре между рабочими и местным руководством.

«Мы писали в «Ford Европа», писали и самой американской компании Ford, сообщая о произволе российского менеджмента автозавода. Ответ от всех был один: решайте все вопросы сами с руководством Ford Sollers, на закрытие завода было выделено достаточно средств. По сути, они просто открестились от проблем, выделив 200 миллионов долларов. А то, что господин Адиль Ширинов (Гендиректор СП Ford Sollers – прим. Ред.) попросту украл у рабочих 26 миллионов долларов, никого не интересовало», — категоричен активист.

Официальный представитель российского офиса Ford Екатерина Комарова обвинениям Тимченко удивилась:

«Непонятно, откуда взяты эти цифры и на чем базируются эти заявления. Ford в Европе отчитывался о том, что на закрытие автозавода было выделено порядка 400 миллионов долларов. Но опять же, нужно понимать, что эти средства рассчитаны не только на компенсации работникам, но и на выплаты поставщикам и дилерам, с которыми компания сотрудничала на рынке», — сообщила она.

Представитель компании добавила, что по российским законам компенсации рабочим ниже тех выплат, которые получил от Ford сокращенный персонал по программе добровольного увольнения.

«И требования Профсоюзной организации о 24-х окладах могу прокомментировать так: предложения о компенсациях складываются отдельно, в зависимости от страны и рынка, где оперирует компания, а также от законодательства и внутреннего распорядка производства. Сотрудники ведь согласились на эти условия», — сказала Комарова.

В марте этого года компания Ford Sollers сообщила о реструктуризации бизнеса и закрытии двух автомобильных производств в Набережных Челнах и во Всеволожске, а также завода по производству двигателей в Елабуге. По словам представителей Ford, рынок в России стал убыточным.