Предпенсионеры в Петербурге получат юридическую помощь бесплатно

Адвокаты, работающие в государственной системе бесплатной юридической помощи, будут консультировать петербуржцев предпенсионого возраста по вопросам трудовых отношений социальных гарантий.

Соответствующее постановление во вторник подписал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Смольного, сообщает информационное агентство «Невские новости». При этом отмечается, что за бесплатной юридической помощью по вопросам, касающимся социальной поддержки и положений Трудового кодекса, смогут обратиться жители города, которым до выхода на пенсию осталось пять лет.

Также в документе говорится, что бесплатно обратиться к адвокатам, работающим в системе государственной юридической поддержки, с 1 января 20120 года смогут реабилитированные лица, подвергавшиеся в прошлом политическим репрессиям.